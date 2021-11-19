Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей, в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев поместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Блажея Побожи в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 19 .я

"Начальник пограничной службы Беларуси в ответ на письмо польских пограничников сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них было размещено в логистическом центре, а остальные вылетели домой вечером. Наши службы подтверждают это", - сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что в ночь на 19 ноября нелегальные мигранты продолжили штурмовать границу, используя новую тактику. Они атаковали границу в разных местах небольшими группами, а не штурмовали одной большой группой, как ранее.

Также сообщалось, что в Беларуси разместили мигрантов в логистическом центре в Бремино. Там установлен генератор для отопления и биотуалеты. По данным белорусских СМИ, в логистическом центре находятся по меньшей мере 873 беженца, среди них 135 детей.