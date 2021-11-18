Великобритания направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск , одной из задач которых которых станет починка временного ограждения на кордоне.

Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с главой Минобороны Великобритании, пишет "РИА Новости".

"Когда мы в последний раз виделись в Брюсселе – это был конец октября – Бен спросил меня, каким образом Великобритания может поддержать Польшу, которая уже в тот момент была под гибридной атакой. Во время той встречи появилось предложение, чтобы Великобритания выслала в Польшу роту солдат инженерных войск, чтобы поддержать наших саперов, и уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в Польшу и несколько дней посещала границу, общалась с нашими солдатами", - рассказал польский министр.

Блащак надеется, что британские солдаты прибудут в Польшу до конца ноября и приступят к службе вместе с польскими солдатами. Среди задач британцев будет починка временного ограждения на кордоне и поддержка дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ограждению.

Напомним, тысячи мигрантов обустроили лагерь у границы Беларуси и Польши. Периодически группы мигрантов делают попытки прорваться в Польшу.

Также сообщалось, что на днях польские пограничники впервые применили водомет в отношении мигрантов.