За прошлые сутки на польско-белорусской границе зафиксировали несколько попыток прорыва крупными группами мигрантов с юга.

Об этом сообщает в Твиттере Пограничная служба Польши.

"Вчера на польско-белорусском отрезке границы, который находится под защитой пограничного отдела в Дубичах Церковных, произошло несколько попыток силового прорыва границы. Крупнейшая группа состояла из около 200 иностранцев, остальные – по несколько десятков человек", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что иностранцы были агрессивны - они бросали камни, петарды и применяли против поляков перечный газ.

По данным пограничников, за прошедшие сутки зафиксировали 195 попыток нелегального пересечения границы мигрантами с юга. В результате в отношении 82 человек изданы постановления об оставлении территории Польши.

В свою очередь Беларусь отреагировала на письмо главы польской Пограничной службы Томаша Праги о том, что Варшава может закрыть ж/д сообщение между обеими странами в пункте пропуска Кузница-Брузги из-за агрессивных действий в отношении поляков мигрантов и белорусских спецслужб.

Председатель белорусской Пограничной службы Анатолий Лаппо в ответе заявил, что Минск хочет полного возобновления работы пункта пропуска Кузница-Брузги. В частности, автомобильного сообщения, которое Польша приостановила неделю назад. Со стороны Беларуси сейчас там уже нет мигрантов, а коммунальщики очищают территорию от мусора и дров, которые были доставлены в лагерь мигрантов возле границы.

Służby białoruskie🇧🇾 porządkują dziś miejsce po opuszczonym koczowisku w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach.#zgranicy pic.twitter.com/eHLeWqJts1 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021

По данным полиции Подляшского воеводства, накануне около 17 часов группа мигрантов забросала камнями правоохранителей на линии границы в районе населенного пункта Стажина. В итоге были повреждены два полицейских автомобиля, но силовики не пострадали.

Кроме этого, за прошедшие сутки правоохранители Польши за помощь мигрантам в нелегальном пересечении границы задержали девятерых человек: четырех поляков, двое украинцев, граждан Германии, Азербайджана и Грузии. Курьеры хотели нелегально перевезти в автомобилях в общей сложности 34 мигранта.

В субботу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире RMF FM сообщил, что польские службы готовятся к разным сценариям действий на границе с Беларусью и учитывают то, что сложная ситуация может продолжаться еще несколько месяцев. Он добавил, что польские службы находятся в тесном контакте с украинскими и литовскими спецслужбами по поводу ситуации на границе.

Ранее мы писали о том, что Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей, в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев поместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

До этого в Минобороны Польши заявили, что в ночь на 19 ноября нелегальные мигранты продолжили штурмовать границу, используя новую тактику. Они атаковали границу в разных местах небольшими группами, а не штурмовали одной большой группой, как ранее.