В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6312, который предлагает ввести мораторий на размещение лагерей беженцев на территории Украины.

Соответствующий законопроект, автором которого является внефракционный нардеп Оксана Савчук (партия "Свобода"), обнародован на сайте парламента.

Проект закона "О моратории на размещение лагерей беженцев на территории Украины", как говорится в документе, "призван защитить национальную безопасность Украины, интересы территориальных общин и внутренне перемещенных лиц от угрозы размещения пунктов временного размещения беженцев (далее - лагерей беженцев) на территории Украины".

Документом предлагается:

Ввести мораторий на размещение лагерей беженцев на территории Украины до окончания российско-украинской войны, возвращение оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Крыма в состав Украины и возвращение внутренне перемещенных лиц на освобожденные от оккупации территории.

Мигрантов, незаконно пересекших границу Украины и задержанных во время такой попытки, лишить права на получение статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной или временной защите, и выдворить с территории Украины.

Таким лицам хотят запретить въезд на территорию Украины на срок от шести месяцев до трех лет;

Органам государственной власти и органам местного самоуправления запретить заключать соглашения и договоры размещения лагерей беженцев.

Контроль за соблюдением моратория на размещение лагерей беженцев на территории Украины осуществить Министерством внутренних дел Украины.

Напомним, глава МВД Монастырский анонсировал применение оружия в случае прорыва мигрантов в Украину.

Также мы писали, что генсек НАТО допустил, что ситуация с мигрантами повторится и у границ Украины.