Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал депутата немецкого Бундестага Нильса Шмида, который предложил направить мигрантов в с польско-белорусской границы в нашу страну, сосредоточиться на включении Украины в ЕС.

Об этом глава МИД сказал в эфире передачи "Завтрак с 1+1".

По словам Кулебы, лучший способ привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами и любых других проблем - это взять страну в Евросоюз. Став членом ЕС Украина будет готова "совместно нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же Германией".

Что касается предложения немецкого депутата направить поток беженцев в Украину, то на официальном уровне от Берлина таких предложений Украине не поступало.

"Я призываю этого немецкого депутата (Нильса Шмида - Ред.) и других депутатов сосредоточиться на достижении совершенно понятной и простой цели - членства Украины в ЕС. И тогда будем обмениваться мнениями, а пока советов нам никаких давать не надо", - резюмировал Кулеба.

Напомним, эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильс Шмид предложил, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки на получение убежища в ЕС.

В ответ на такую идею секретарь СНБО Алексей Данилов предложил немецким социал-демократам "взять к себе домой по два, по три, по пять" мигрантов.