Зеленский наложил вето на закон о финансовых отчетах партий
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку закон, который предусматривает изменение процедуры прекращения финансирования партий.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Ранее наложить вето и вернуть на доработку Верховной Раде данный законопроект просило Национальное агентство по борьбе с коррупцией. В итоге Зеленский вернул закон в парламент с со своими предложениями.
Отметим, что указанный документ оставляет за НАПК полномочия по контролю за партийными финансами и в то же время предлагает уточнить отдельные основания для остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политических сил.
Закон также предлагает предоставить партиям возможность в случае выявления обстоятельств, которые служат основаниями для остановки или прекращения государственного финансирования, устранять их или предоставлять письменные объяснения с необходимыми документами и доказательствами.
Согласно документу, также устанавливаются дополнительные требования об обоснованности и обнародованию решений НАПК о приостановлении или прекращении госфинансирования партий.
Напомним, ранее Зеленский ветировал закон о легализации криптовалют.
Также мы писали о том, что летом Зеленский ветировал принятый Радой закон о недостоверном декларировании.