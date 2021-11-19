Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку закон, который предусматривает изменение процедуры прекращения финансирования партий.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Ранее наложить вето и вернуть на доработку Верховной Раде данный законопроект просило Национальное агентство по борьбе с коррупцией. В итоге Зеленский вернул закон в парламент с со своими предложениями.

Отметим, что указанный документ оставляет за НАПК полномочия по контролю за партийными финансами и в то же время предлагает уточнить отдельные основания для остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политических сил.

Закон также предлагает предоставить партиям возможность в случае выявления обстоятельств, которые служат основаниями для остановки или прекращения государственного финансирования, устранять их или предоставлять письменные объяснения с необходимыми документами и доказательствами.

Согласно документу, также устанавливаются дополнительные требования об обоснованности и обнародованию решений НАПК о приостановлении или прекращении госфинансирования партий.

Напомним, ранее Зеленский ветировал закон о легализации криптовалют.

Также мы писали о том, что летом Зеленский ветировал принятый Радой закон о недостоверном декларировании.