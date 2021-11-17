Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3959-1 о реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности, которое появилось в Украине в этом году.

"За" соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов в ходе заседания в среду, 17 ноября.

Новый проект вносит сразу несколько изменений в административный и уголовный кодексы. Самое важное, как писала ранее "Страна", ужесточение статьи 212, которая сейчас предусматривает штрафы за неуплату налогов.

Согласно документу, увеличивается штраф за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85 - 119 тысяч гривен.

Также в новом проекте появляется еще одна часть статьи 212 - о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость. В ней указывается, что незаконное получение возмещения НДС или даже подача "незаконного" заявления на возмещение караются штрафом в 50 необлагаемых минимумов или общественными работами на 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или заключением до трех лет.

Принятый закон определяет:

ответственность служащих БЭБ за правонарушения по дисциплинарным уставам,

предусматривает административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ,

вводит ответственность за невыполнение определения следственного судьи и закрепляет полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию уголовных правонарушений, подследственности БЭБ.

Как указано в пояснительной записке, законопроект был разработан в рамках создания в Украине нового ведомства - Бюро экономической безопасности.

Напомним, в первом чтении законопроект Рада приняла еще в феврале 2021 года.

Бюро экономической безопасности, которое заменило налоговую милицию, было создано правительством 12 мая. Образование этого органа требовал от Украины Евросоюз. Ведомство начало свою работу 25 сентября. На следующий день ГФС прекратила свое существование.