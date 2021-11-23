В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления относительно увольнения омбудсмена Людмилы Денисовой и создания временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможных фактов нарушения присяги с ее стороны.

Соответствующий документ появился на сайте парламента.

Автором проекта постановления является нардеп "Слуги народа" Максим Дырдин, себя он также предлагает в качестве главы ВСК.

В пояснительной записке говорится, что парламентские фракции получили шесть заявлений от гражданина Качуры Д. об отстранении Денисовой на основании судебных решений, в которых признается ее противоправный отказ в рассмотрении журналистских обращений от этого гражданина.

Суд постановил, что Денисова не всесторонне рассмотрела электронные обращения от Качуры Д.

В пояснительной записке сказано, что основными задачами ВСК определяются:

Проверка возможных фактов нарушения омбудсменом присяги; Подготовка вывода о наличии основания для освобождения от должности омбудсмена.

Напомним, ранее лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия публично раскритиковал спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за то, что тот отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Также досталось и омбудсмену Людмиле Денисовой, которая ранее заявила, что закон об олигархах нарушает права человека.

Вместе с тем, как ранее писала "Страна", в Офисе президента поручили Арахамии собирать голоса за отставку спикера Разумкова. Позже его отправили в отставку.