Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова потребовала у Министерства обороны проконтролировать расследование шантажа и угроз в адрес контрактника ВСУ со стороны сослуживцев. Как омбудсмен узнала из СМИ, солдата травили из-за его сексуальной ориентации.

Об этом она написала в Фейсбуке 20 ноября.

"Несмотря на то, что солдат написал рапорт, в котором сообщил об угрозах и травле, указав имена причастных, реакции со стороны руководства не произошло. Кроме того, как видно из материалов СМИ, командир батальона заявил, что присутствие ЛГБТ-людей в армии неприемлемо, а обидчики вообще не понесут наказание", - рассказала в посте Денисова.

Она напомнила, что согласно статьям 3 и 68 Конституции человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. Никто не может посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. А запрет любых форм дискриминации установлен статьями 24 Основного закона.

"Обращаюсь к министру обороны Украины с просьбой взять под личный контроль вопросы осуществления служебного расследования по указанному инциденту, в том числе по действиям командира батальона, и принятия мер с целью недопущения дискриминации, в частности по признаку сексуальной ориентации, в Вооруженных силах Украины", - призвала омбудсмен.

Омбудсмен часто тревожится по поводу ЛГБТ. Как писала "Страна", в прошлом году Денисова потребовала от детского омбудсмена при президенте Николая Кулебы извиниться перед ЛГБТ-сообществом за его сравнение ЛГБТ-семей с насильниками.

А в сентябре этого года она выразила обеспокоенность тем, что в Украине недостаточно лояльно относятся к ЛГБТ-сообществу. В частности, его дискриминируют радикалы правого толка.