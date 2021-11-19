В Раде 60 нардепов отправили президенту Владимиру Зеленскому запрос относительно недопустимости финансирования фильма о гомосексуальных героях "Мой юный принц".

Обращение в Telegram-канале опубликовал нардеп Александр Качура.

"Только вдумайтесь, в фильме нам хотят показать сакральное для христиан распятие Иисуса Христа в эротическом поцелуе и это в стране, где большинство населения являются христианами!" - заявил Александр Качура.

Нардеп также сказал, что, на его взгляд, авторы могут снимать что угодно, "но за свой счет". То есть без поддержки Госкино.

Отметим, что Госкино выделяет на фильм "Мой юный принц" 20 миллионов гривен при общем бюджете в 24 898 000 гривен. Лента станет первым полнометражным украинским фильмом о ЛГБТ.

Ранее создатели проекта обнародовали ряд провокационных промо-снимков (например, герои фильма берут в рот распятие), чем вызвали негодование у части общества.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о будущем фильме и почему его требуют не финансировать из бюджета.

Также мы писали о том, что Госкино утвердило список проектов, которые получат деньги от государства, в начале сентября.