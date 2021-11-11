Сегодня, 11 ноября, выяснилось, что Госагентство по вопросам кино на протяжении нескольких лет не выдает прокатное удостоверение фильму "Ржевский против Наполеона". То есть фактически в Украине картину запретили.

Интересно, что французского императора в этом фильме сыграл Владимир Зеленский. Иными словами, впервые запретили киноленту с участием будущего президента.

"Страна" выясняет, что послужило поводом для запрета, рассказывает о ленте и описывает роль героя Зе.

Чем не угодил "Ржевский против Наполеона"

В течение шести лет, с октября 2015 года, Госкино не выдало ни одной компании-дистрибьютору прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона".

Причиной послужило то, что в фильме одну из эпизодических ролей исполнил российский юморист Юрий Гальцев. С 6 октября 2015-го он входит в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Гальцев - частый гость юмористических фестивалей, которые проводятся в Крыму, он выступает там с гастролями и предпочитает отдыхать на полуострове во время отпуска.

Согласно статье 15 закона "О кинематографии" запрещается прокат фильмов, в которых принимают участие включенные в этот список граждане.

"Ржевский против Наполеона" - российско-украинская комедия, которую снимал режиссер Марюс Вайсберг. Премьера состоялась в 2012 году. Зеленский сыграл в этом фильме Наполеона.

Вайсберг не без гордости рассказывал о главном герое картины, которого сыграл будущий президент Украины Владимир Зеленский.

"Наполеона играет Вова Зеленский. Мне кажется, это лучший комедийный Наполеон, которого только можно было найти. Во-первых, он безумно похож. Во-вторых, он безумно обаятелен. Вова - мой партнер, Вова - мой друг близкий. И безумно талантливый человек. И я хочу сказать, что без него как артиста, который мог исполнить роль Наполеона, фильм бы вообще не состоялся..."

По словам Вайсберга, Зеленский по темпераменту похож на Наполеона - амбициозный, "безумно талантливый".

Продюсером фильма выступил Зеленский вместе со своими компаньонами по "95 кварталу" братьями Шефирами (Сергей Шефир сейчас работает помощником президента), Андреем Яковлевым, а также россиянином Сергеем Ливневым.

Также в картине сыграли такие российские топ-актеры, как Павел Деревянко (сыграл поручика Ржевского), Светлана Ходченкова, Михаил Галустян, Михаил Ефремов, Марат Башаров.

Премьера фильма состоялась сначала в Москве, в кинотеатре "Октябрь" (на фото). Владимир Зеленский, как исполнитель одной из главных ролей, тоже отправился в российскую столицу и развлекал публику.

В Киеве премьера состоялась 25 января. СМИ предполагают, что дату выбрали в подарок Зе, который в этот день отмечает свой день рождения.

Бюджет фильма составил 8,5 миллиона долларов. Итоговые сборы - 10,3 миллиона, из которых 7,8 миллиона принес российский зритель.

Впрочем, рейтинг фильма "Наполеон против Ржевского" на сайте "Кинопоиск" можно оценить как позорный - оценка 3.0.

"Кися, обо мне напишут множество книг"

Авторы так описывают синопсис фильма "Наполеон против Ржевского".

"Идет нашествие Наполеона. Совет в Филях (район Москвы, - Ред.) решает — оставить Москву, при этом Кутузов ставит задачу — как можно дольше задержать Наполеона (Владимир Зеленский) в Москве, дабы тот не продолжил своё наступление "на Урал".

Для этого годится только одна его слабость — женщины, и русский генералитет решает подсунуть ему переодетого поручика Ржевского (Павел Деревянко). Его забрасывают (выстрелом из царь-пушки) в оккупированный город, где "подполье" (в лице графа Толстого) его гримирует-переодевает в женщину и представляет ко двору завоевателя.

Наполеон с первого взгляда влюбляется на балу в красотку "графиню Ржевскую". Там "графиня" теряет одну свою туфельку. При этом сам поручик, времени зря не теряя, начинает крутить роман с "Мисс Европой — 1810" Наташей Ростовой (Светлана Ходченкова), с которой он знакомится в салоне красоты, который он посетил с целью реабилитации "после вчерашнего".

Однако клевреты "корсиканского разбойника" (маркиз де Мазо-сад и его служба Security) находят "графиню" по туфельке на выходе из салона красоты и отправляют её в застенки на романтическую встречу с Наполеоном".

В основном все, что касается Наполеона в начале фильма, принадлежит рассказчику, который его называет коротышкой-завоевателем, "которому в России-матушке либидо обломали". Ну и важно понимать, что весь фильм герой Зеленского вожделеет переодетого в женское платье мужчину.

В фильме есть такие цитаты "Наполеона":

"Какая женщина, мон бонифик, жесть, сильная, настоящая, русская. У меня такой еще никогда не было!" - говорит герой Зеленского, прижатый роялем и русской куртизанкой к стене.

"Почему не я, б., на обложке? Список побед любвеобильного поручика Ржевского за текущие сутки пополнили женское отделение полиции и хор монастыря Святой Елены в полном составе. Как, по-вашему, я буду выглядеть в глазах графини Ржевской? Как полный неудачник?" - сокрушается "Наполеон" своими результатами на любовном фронте.

Но есть и достаточно знаковая цитата - с точки зрения нынешнего положения Зеленского.

"Вы великая женщина... Я, между прочим, тоже не последний человек в Европе. Кися, ты еще увидишь, обо мне напишут множество книг, я уверен, снимут не одну киноленту, а иногда, иногда мне кажется, что моим именем назовут какое-нибудь психиатрическое заболевание, а может быть, даже пирожное!" - говорит герой Зеленского.

В целом роль Наполеона - как неудачного покорителя России - заиграла новыми красками, когда Зе стал президентом Украины. И продолжил прежний курс против России.

Правда, в кино это был со старта проигрышный ход: прямо у границы с Российской империи Зеленский вместе с конем погружается в гигантскую канаву. А в целом вторжение в Россию стало по сценарию фильма не только военным, но и любовным фиаско "Бонапарта"-Зеленского. Которое он потерпел от поручика Ржевского - то есть, российской армии.

Правда, учитывая, что Ржевский представлялся женщино, война была, как говорят сегодня в Украине, гибридной.