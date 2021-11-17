Кабинет Министров Украины отделил Госкино от Министерства культуры. Теперь это отдельный орган исполнительной власти, который подчиняется непосредственно правительству.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он объяснял необходимость такого решения тем, что оно придаст Госкино "весомый статус, возможность самостоятельно формировать политику".

"Сегодня написал заявление об отставке. О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина - нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют - не мой концепт и ценности", - говорится в сообщении.

Напомним, по этой причине ранее Александр Ткаченко подавал заявление об отставке с поста Министра культуры.

По данным "Страны" по сути, Госкино (с его огромными бюджетами) будет передано фактически в ручное управление Зеленскому и его ближайшему окружению.

"В данном случае примечательно также то, что Ткаченко решился на публичный скандал. По сути - громко хлопнул дверью. Ещё один показатель сильных процессов брожения, которые начинаются в Зе-команде", - комментировал ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, мы писали о том, что "Страна" детально разобрала причины отставки Ткаченко с поста главы Минкульта.

Однако вчера, 16 ноября, стало известно, что парламентская фракция "Слуга народа" решили, что Александр Ткаченко " будет заложником ситуации" и не станут голосовать за его увольнение.