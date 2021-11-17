В Украине теперь ежегодно на государственном уровне появится день волонтера. Отмечать его буду 5 декабря.

План мероприятий утвердил Кабинет министров Украины.

В связи с праздником Кабмин поручил ведомствам до 5 декабря обеспечить подготовку и проведение мероприятий, чтобы отметить волонтеров, которые сделали весомый вклад в развитие волонтерского движения.

Также правительство поручило областным организациям и КГГА, Координационному центру с предоставления правовой помощи в период с 3 по 5 декабря провести информационно-просветительские мероприятия, лекции, экспертные дискуссии и многое другое по случаю праздника.

Кроме того, Кабмин поручил провести 2-3 часовой теле- и радиомарафон по вопросам волонтерской деятельности в период с 3 по 7 декабря.

Также в документе говорится о том, что правительство поручило до 10 декабря разработать тематические и методически та информационные материалы по случаю Международного дня волонтера, о тех волонтерах, "которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и предложить образовательным заведениям использовать их по время проведения первого урока в 2022/23 учебном году".

Напомним, несколькими днями ранее Кабинет министров Украины на заседании согласовал текст проекта указа президента Владимира Зеленского, в котором предлагается учредить президентскую премию "Волонтер года". Ее будут присуждать тем волонтерам, которые поддерживают малообеспеченных, бездомных, пожилых людей, оказывают помощь жертвам уголовных преступлений.

Также мы писали, что парламент учредил Всеукраинский день ответственности человека. Его будут отмечать ежегодно 19 октября.

Кроме того, сообщалось, что в Украине могут появиться "карантинные волонтеры", которые будут следить, не нарушают ли правила.