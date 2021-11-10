В среду, 10 ноября, Кабинет министров на своем заседании принял очень важное социальное решение относительно вынужденных переселенцев (так официально принято называть беженцев от войны - Ред.).

Итак, переселенцам погасят пенсионные долги. Правительство утвердило документ о порядке выплаты таких задолженностей. Он начнет действовать с 1 января 2022 года. Возврат долгов будет идти до 31 декабря 2024 года.

На следующий год на эти цели понадобится выделить из госбюджета около 6 миллиардов гривен, на 2023 год - в районе 3,4 миллиарда, и на финальный 2024 год - еще полтора миллиарда гривен.

"Кроме того, в Пенсионном фонде числится еще 76,7 миллиарда гривен, не выплаченных тем, кто не стал на учет на контролируемой территории. В случае их обращения в Пенсионный фонд Украины, суммы выплат нужно заложить в бюджет Фонда на следующие периоды", - говорится в пояснительной записке к правительственному решению.

Впрочем, как Пенсионный фонд справится с дополнительной нагрузкой - не совсем ясно, ведь его дефицит и так огромен. Скорее всего, потребуется увеличение расходов на покрытие дефицита Пенсионного фонда из госбюджета.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабмин одобрил создание нового госоргана, который займется разминированием Украины.