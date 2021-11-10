В Украине сейчас заминированы очень значительные территории, фото: radiosvoboda.org

В условиях непрекращающегося военного конфликта на Донбассе, правительство Украины приняло решение о создании еще одного государственного органа, призванного снять остроту очень серьезной проблемы.

На своем заседании, в среду 10 ноября, Кабинет министров одобрил создание Национального агентства по вопросам противоминной деятельности.

Новый орган исполнительной власти будет реализовать государственную политику в этой сфере, координировать действия всех причастных к проблеме учреждений и организаций, готовить отчеты руководству государства и ООН о ходе выполнения заданий по противоминной деятельности, а также сертифицировать уполномоченные на разминирование компании.

К этому добавим, что на одном из последних заседаний Кабинета министров Украины было принято также и решение о создании специального реестра компаний и организаций, занимающихся противоминной деятельностью. 

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на сегодняшнем, 10 ноября, одним из кадровых решений правительства стало увольнение Николая Чечеткина, главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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