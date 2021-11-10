На заседании Кабинета министров, которое состоялось 10 ноября, помимо кадровых и социальных решений, было принято и такое, которое в той или иной степени может затронуть абсолютно всех граждан Украины.

Члены правительства согласовали еще один указ президента - о введении в силу решения СНБО от 14 сентября этого года о "Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты".

В этом документе прописаны угрозы, которым подвергаются и будут подвергаться украинцы в будущем - от общей криминогенной обстановки до гибридной войны, техногенных катастроф и эпидемий, подобных ковидной.

Бороться с угрозами собираются "просветительской работой, воспитанием неравнодушных граждан" и привлекая различные общественные формирования по охране порядка.

Также власти хотят обновить в стране систему оповещения и пожарной безопасности. Один из пунктов "Стратегии..." гласит, что по всей стране внедрят комплексную интеллектуальную систему видеонаблюдений и автоматизированную систему фиксации нарушений ПДД. То есть, цель - тотальная слежка за всеми гражданами.

Кроме этого в Украине усилят борьбу с информационными угрозами. Чиновников научат выявлять дезинформацию и пропаганду и закрытием скольких СМИ это в итоге может обернуться - вопрос открытый.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин также решил передислоцировать корабли ВМС Украины из портов Черного моря в Азовское.