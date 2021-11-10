В среду, 10 ноября, Кабинет министров Украины провел очередное заседание в Киеве по итогам которого был принят ряд решений. Одно из них касается большой армии украинских волонтеров.

Итак, правительство согласовало текст проекта указа президента Владимира Зеленского, в котором предлагается учредить президентскую премию "Волонтер года".

Ее будут присуждать тем волонтерам, которые поддерживают малообеспеченных, бездомных, пожилых людей, оказывают помощь жертвам уголовных преступлений, беженцам от войны (официально их называют внутренне перемещенные лица - Ред.)

Каким будет размер президентской премии пока неизвестно - его предполагается рассчитать на этапе разработки уже непосредственно законопроекта о порядке назначения и выплат.

Кроме этого в будущем также увеличат и количество стипендий для молодых спортсменов. На этот счет уже есть отдельный указ президента. Всего будет определено 206 стипендий спортсменам и их тренерам. На эти цели понадобится внушительная сумма порядка 62,15 миллиона гривен.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабмин, 10 ноября, уволил с должности главу ГСЧС Украины Николая Чечеткина и назначил вместо него временно исполняющего обязанности.