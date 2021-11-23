Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила правительству в случае отказа от прививки не отстранять представителей профессий, для которых предусмотрена обязательная вакцинация от коронавируса, а переводить на удаленку.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

После введения обязательной вакцинации для педагогов, госслужащих и представителей нескольких других профессий, к Денисовой поступило более 1200 обращений. По ее словам, введения обязательной вакцинации может "привести к нарушению права на добровольность вакцинации против COVID-19 и права на труд указанных работников".

"С целью обеспечения реализации прав граждан на труд и добровольность профилактической прививки, обратилась к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть вопрос о возможности дистанционной работы в соответствии со статьей 60-2 КЗоТ Украины для работников и государственных служащих, для которых вакцинация от COVID-19 определена обязательной", - написала омбудсмен.

Помимо этого с целью предоставления правовой оценки процедуры отстранения от работы Денисова обратилась в Минэкономики и Госслужбу Украины по вопросам труда.

При этом Денисова призвала украинцев ответственно относиться к вопросам вакцинации от коронавируса и обезопасить себя и близких от тяжелых осложнений от ковида.

Напомним, с 8 ноября в Украине отстраняют от работы работников органов исполнительной власти, местных госадминистраций и их территориальных органов и заведений образования, если они не вакцинированы от коронавируса.

Также сообщалось, что 71% украинцев назвали ввод ограничений для невакцинированных нарушением прав человека.