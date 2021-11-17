Почти 71% украинцев считают, нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей, а 26% придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Результаты опроса, который проходил среди взрослого населения Украины показал следующую статистику:

46% - уже вакцинировались (первая или вторая прививка);

16% - готовы вакцинироваться;

36% - не готовы.

Кроме того, стоит добавить, что по данным соцгруппы "Рейтинг", за последний месяц возросло количество прививок - с 36 до 46%. Относительно больше не желающих вакцинироваться среди молодых респондентов.

Между тем, почти три четверти опрошенных считают, что введение ограничений в отношении невакцинированных людей нарушает их права.

71% - придерживаются этой идеи;

26% - противоположного мнения;

При этом 49% не поддерживают политиков-антивакцинаторов.

35% - безразличны по этому поводу;

14% – поддерживают таких деятелей.

По данным "Рейтинга", больше всего сторонников вакцинации от коронавируса наблюдалось в Киеве, в том числе тех, кто уже сделал прививку.

Кроме того, 55% поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие), 35% – против этого. Запрет на посещение общественных учреждений без Covid-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, не поддерживают – 65%.

Опрос проводился в течение 10-13 ноября 2021 года. Социологи опросили 2500 украинцев от 18 лет и старше, которые проживают по всей территории страны кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Для опроса использовался метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Ранее мы сообщали о том, что миллион украинцев не хочет делать прививку от коронавируса из-за боязни стать мутантами. Это стало одной из причин, по которой минимум у 800 тыч. украинцев сейчас на руках поддельные Covid-сертификаты.