Почти 70% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном настроении и менее четверти (23%) населения придерживается противоположной точки зрения.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Как показали результаты опроса, направление движения страны как правильное оценивает 23% украинцев. Большая часть респондентов (69%) считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении и 8% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

При этом в течение последних двух месяцев увеличилось количество тех, кто считает что дела в Украине развивается в неправильном направлении (еще в начале сентября таких было 58%).

Респондентов, которые оценивает течение дел в стране, как правильное, больше среди молодежи и избирателей партии "Слуга народа".

Опрос проводился в течение 10-13 ноября 2021 года. Социологи опросили 2500 украинцев от 18 лет и старше, которые проживают по всей территории страны кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Для опроса использовался метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", рейтинг президента Зеленского упал почти до 20%.

Также сообщалось, что согласно опросу ОПЗЖ и "Батькивщина" в рейтинге партий практически "Слугу народа".