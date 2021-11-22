Начальник отдела лечебно-профилактической помощи взрослому населению лечебно-профилактического управления Департамента здравоохранения и региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк рассказал "Стране", как в столице вакцинируют бездомных.

По его словам, проблема вакцинации бездомных состоит в том, что у них нет паспорта, поэтому их нельзя внести в систему.

"Бездомные украинцы, но паспорта нет, он, как правило, где-то потерян, у них также нет семейного врача. Их данные записывают на бумажные носители. Их вакцинируют как иностранцев. Правда, иностранцы платят за консультацию врача, согласно утвержденному тарифу, если, например, коммунальный центр, то тарифы утверждает Киевский городской совет, там в большинстве 190-200 гривен, врач не может взять больше, чем утверждено, частные центры - утверждают на свое усмотрение. Но вакцина бесплатная. А у бездомного никто вообще никаких денег брать не будет", - заявил Животенюк.

Также по его словам, статистики сколько бездомных вакцинировались от COVID-19 у них нет.

"Статистки нет. Есть гугл-таблицы, разработаны министерством, так вот такой категории как "бездомные" в этой таблице нет. Таким людям отказа быть не может. Им на руки выдают 063 форму, памятку и говорят, куда прийти через 28 дней. Очень кстати была бы помощь общественных и благотворительных организаций, которые с ними контактируют и знают их, если они отзовутся и придут, мы будем очень рады, что они этим занимаются, так как вопрос проблемный. Тогда можно и считать, сколько вакцинированных бездомных в каждом районе. А на данный момент никто не сможет проверит количество вакцинированных среди бездомных", - сообщил Животенюк.

Ранее "Страна" писала о том, что среди заразившихся ковидом в Украине 10% вакцинированных, среди госпитализированных - 13%.

Также мы сообщали, что в МОЗ планируют наказывать медиков с низкими показателями вакцинации. Противникам прививок грозят увольнением.