Решение Австрии о всеобщей вакцинации у многих вызвало шок и может иметь значительные последствия для всего ЕС.

Такой вывод делают европейские СМИ после того, как Австрия стала первой западной страной, которая сделала прививки от ковида обязательными. Канцлер заявил, что с 1 февраля всех будут вакцинировать. Тем кто откажется будут грозить штрафы.

Кроме того, с понедельника страна вводит полный локдаун в том числе и для привитых (до того все ограничения распространялись только на непривитых). Пока на 20 дней - а там видно будет.

Решение о новом локдауне и, особенно, об обязательной вакцинации уже вызвало массовые протесты в Австрии.

Подробности - в статье "Страны".

"Эскалация в Вене"

Австрийские власти объясняют жесткие меры рекордным количеством случаев новых заражений и одним из самых низких уровней вакцинации в Западной Европе.

Оппозиция же заявляет о наступлении диктатуры и организует акции протеста.

В субботу 20 ноября, как пишет австрийское издание Krone, десятки тысячи человек вышли в центре Вены сразу на несколько демонстраций. Это пожалуй были самые массовые акции в стране за все время пандемии.

Демонстрация перешла в стычки с полицией, в ход пошли дымовухи, бутылки и банки. Появилась информация о десятке задержанных.

В Вене ковид-бунт перерос в стычки полицией. Фото: Krone.at

На фоне жёстких мер правительства, которые воспринимаются значительной частью общества как отчаянные и непоследовательные, Австрии прочат политический кризис. Ведь помимо ковид-проблем в коалиционном правительстве царит разлад, а недавно ушедший в отставку канцлер Себастьян Курц под судом по подозрению в коррупции.

"Решение канцлера Шалленберга, который проработал на этой должности чуть больше месяца после того, как его предшественник Курц ушел в отставку из-за провального расследования, знаменует резкую эскалацию политической повестки Вены после того, как четвертая волна коронавируса в Австрии обострилась", - пишет Politico.

Низкий уровень вакцинации, по мнению издания, отражает более широко распространенный скептицизм в немецкоязычных странах, особенно в регионах, где правые партии, выступавшие против ограничений пандемии, пользуются сильной поддержкой.

"Мандат на всеобщую вакцинацию - это последнее средство в условиях демократии, но критическая ситуация, по-видимому, не оставила правительству в Вене особого выбора", - полагает Politico.

Австрийский Kurier назвал речение властей шагом, который вызывает международный резонанс. И поднимает несколько вопросов, которые остаются открытыми - в частности, как на практике будет реализовываться обязательная вакцинация.

"Прежде чем мы сможем зайти так далеко, Минздраву необходимо разработать законопроект. Известно, что должны быть административные взыскания. Но как именно это выглядит? Как вакцинация будет проводиться повсеместно? Для каких групп людей? Для детей тоже? А кто контролирует реализацию?" - задается вопросами Kurier.

Многие австрийцы приняли в штыки жесткие антикоронавирусные меры правительства. Фото: Krone.at

Guardian частично раскрывает механизм, как будут прививать австрийцев.

"В отличие от других федерализованных стран, таких как Германия, в Австрии есть централизованная национальная база данных о вакцинации, которую правительство может сверять с зарегистрированными как проживающие в стране, чтобы определить, кто еще не получил прививку", - пишет Guardian.

Реакция австрийцев на решение властей, замечает ORF, варьируется от облегчения до возмущения. Издание пишет, что еще неизвестно, как обязательная вакцинация дальше будет воспринята населением.

"С этого дня в Австрии царит диктатура"

Одна из лидеров оппозиции Памела Ренди-Вагнер, которую цитирует ORF, полагает, что новую изоляцию можно было предотвратить.

"Правительство слишком долго не воспринимало всерьез предупреждения экспертов. Обязательная вакцинация - это деликатный вопрос", - сказала она.

Другой оппозиционный политик Беата Майнл-Райзингер считает, что надо было действовать решительно еще летом и в начале осени, а сейчас уже поздно.

Громче всех критикуют решение властей об обязательной вакцинации в правой Партии свободы, которая выступает за альтернативные методы лечения коронавирусных инфекций, такие как антипаразитарный препарат ивермектин.

"С этого дня в Австрии царит диктатура", - заявил Герберт Кикл из "Свободы".

После войны уже вводили обязательные прививки от оспы

Guardian напоминает, что это не первое решение об обязательных прививках в истории Австрии.

"Обязательная вакцинация не является чем-то необычным в Австрии. В 1948 году послевоенное правительство сделало вакцинацию против оспы обязательной по закону. В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила оспу первым заболеванием, которое удалось победить с помощью вакцинации", - пишет Guardian.

Австрийские власти тем временем обещают дотации компаниям, которые пострадают из-за нового локдауна. Особенно изоляция ударит по предрождественской торговле. Представитель торгово-промышленной палаты Райнер Трефелик сказал ORF, что склады с товарами переполнены, но продать их не получится - магазины скоро закроются.

Уйдет ли Европа на изоляцию?

Есть мнение, что другие страны Европы тоже могут уйти на полную изоляцию.

"У стран есть только два способа замедлить распространение Covid - повысить иммунитет или ограничить контакты между другими людьми. Эта стена иммунитета - от года вакцинации - проходит первое настоящее испытание с наступлением зимы по всей Европе. Уже ясно, что некоторые страны - наиболее известной из которых является Австрия - недостаточно вакцинированы и чувствуют "необходимость" вернуться к ограничениям, которых никто "не хочет". Но это не значит, что каждая страна обречена на зимнюю изоляцию. Те, кто сделал больше прививок, сделали бустеры большему количеству и защитили больше уязвимых и пожилых людей (которые, скорее всего, нуждаются в больничном лечении), имеют лучшие шансы на нормальную зиму. Также будет внимательно отслеживаться влияние того, что в Великобритании высокий уровень Covid в течение осени повысится уровень иммунитета. Однако пока еще только ноябрь. Предстоит пройти много темных месяцев, прежде чем погода улучшится и усложнит распространение Covid", - пишет Джеймс Галлахер, корреспондент BBC по вопросам здравоохранения и науки.