С понедельника, 22 ноября, Австрия уходит на четвертый общенациональный карантин. Локдаун введут на 20 дней, то есть до 13 декабря, однако в последствии могут продлить еще на десять.

Об этом сообщает Аustria Тoday.

В понедельник в Австрии закроются заведения общественного питания и культуры, будут запрещены мероприятия и закрыты магазины розничной торговли, кроме тех, которых продают товары для повседневных нужд. При это школы и детские садики продолжат работать.

По возможности всем рекомендуют перейти на дистанционный формат работы. Маску FFP2 в обязательном порядке нужно будет носить вов сех закрытых помещениях, в том числе и на рабочих местах.

Из дома во время локдауна будет разрешено выходить только в таких случаях:

поездка на работу

покрытие основных потребностей повседневной жизни (например, покупки)

использование медицинских услуг

отдых на свежем воздухе для физического и психического расслабления.

Локдаун вводят на 20 дней, то есть до 13 декабря. Однако в последствии он может быть продлен еще на 10 дней. Согласно плану правительства, после окончания общенационального карантина, ограничения для непривитых от коронавируса останутся в силе.

Напомним, с 15 ноября Австрия ввела локдаун для непривитых.

Также сообщалось, что Австрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию от ковида.