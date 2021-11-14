Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что с 15 ноября в странн вводится локдаун для непривитых от Covid-19 граждан и для тех, кто не переболел ковидом. На это решение повлиял всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом сообщает ТАСС.

Это означает, что те, кто не сделал прививку и не переболел, смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на работу или прогулку. Рестораны, торговые центры, парикмахерские и прочее для них будут закрыты.

"Нас настигла в полную силу четвёртая волна... Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях", - заявил канцлер Австрии Шалленберг.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Австрии из-за всплеска заболеваемости с 8 ноября уже ввело более жесткие карантинные ограничения.

Кроме того, мы сообщали, что в Нидерландах также усиливают карантинные ограничения.