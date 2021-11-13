В Нидерландах на фоне всплеска COVID-19 начиная с сегодняшнего дня, 13 ноября, вступают в силу новые карантинные правила. Также ограничения, связанные с пандемией коронавируса усиливают в Австрии.

О новых ограничениях в Нидерландах во время онлайн-брифинга заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

"Давление на здравоохранение снова чрезвычайно высокое. Из-за большого количества больных COVID-19 операции, в частности на сердце, приходится снова и снова отменять. Поэтому мы неизбежно возвращаемся к мерам, которые мы знаем из предыдущих этапов и которые касаются каждого, независимо от того, вакцинированы вы или нет", - сказал Рютте.

Таким образом, начиная с субботы, в Нидерландах вступают в силу следующие ограничения:

заведения общественного питания могут работать только до 20:00;

казино, сауны и магазины с товарами первой необходимости могут работать только до 18:00;

в магазинах, ресторанах, кафе и супермаркетах будут проверять наличие документа, подтверждающего вакцинацию, перенесенное заболевание или же отрицательный тест на коронавирус;

не рекомендуется принимать дома гостей более четырех человек в день в возрасте от 13 лет, несмотря на их статус вакцинации.

"Меры будут действовать минимум три недели - до субботы, 4 декабря. Этот вопрос будет рассмотрен снова 3 декабря", - уточнил Рютте.

Кроме этого, правительство Австрии также планирует в эти выходные обсудить изоляцию для людей, которые не получили полный курс вакцинации или не выздоровели от COVID-19, сообщил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

"Мы хотим в воскресенье дать зеленый свет для общенациональной изоляции непривитых. Изоляция для непривитых означает, что человек не может покинуть свой дом, если он не собирается работать или покупать предметы первой необходимости", - сказал Шалленберг.

Канцлер добавил, что непривитые граждане столкнутся с теми же ограничениями на ежедневное передвижение, что и вся страна во время трех локдаунов прошлого года.

Шалленберг утверждает, что хочет избежать дополнительных ограничений для вакцинированных, чтобы побуждать несогласных к вакцинации от короавнируса.

Также в Вене обязали носить профессиональные респираторы FFP2. Причем не только в общественном транспорте, но и в супермаркетах, и в аптеках.

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