Несмотря на недавнее исключение Украины из "зеленого списка" для въезда в Евросоюз, некоторые страны уже объявили, что не станут закрывать границы для украинцев.

В МИД Украины уже сообщили, что таких стран двенадцать. Это Франция, Ирландия, Швеция, Австрия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Словакия и Бельгия.

При этом в Германии в этом списке хотя и нет, но Берлин пока официально не сообщал, что вводит для украинцев какие-то новые ограничения. То же самое можно сказать о Венгрии. Доступна для вакцинированных граждан Украины и Испания.

Главное правило въезда - быть вакцинированным за две недели до поездки и подтвердить это сертификатом. Ковид-документ из "Дии" признают во всех перечисленных странах, а вот с желтым международным сертификатом, выданным семейным врачом, нужно быть внимательнее, поскольку он работает не везде.

Правда, с отметкой о "Коронаваке" пустят только семь стран. В остальных привитые китайским препаратом по сути приравниваются к невакцинированным и им можно будет въезжать после тестов, карантина или доказательств, что поездка уважительная.

Напоминаем санитарные правила, по которым украинцев туда пропускают.

Франция

Как сообщается на сайте МИДа Франции, нет ограничений для въезда, если гражданин Украины:

Вакцинирован одной из четырех вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield, Johnson & Johnson. На границе нужно будет предъявить документ, подтверждающий вакцинацию (в распечатанном виде или в смартфоне) и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и об отсутствии контактов с заболевшими.

Если гражданин Украины не прошел вакцинацию, то он может въехать во Францию ​​на таких условиях:

- Предъявить документ, подтверждающий "насущную необходимость" въезда;

- Иметь в наличии ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов или тест на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов до въезда;

- Пройти тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии;

- Соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Эти условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям от 12 лет.

При этом стоит помнить, что во Франции вход в публичные места (музеи, театры, стадионы, рестораны, бары и т.д.), а также путешествия по железной дорогой, самолетом, или автобусом разрешены при наличии санитарного пропуска (rass sanitaire). Его могут получить вакцинированные Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

Те, кто не был привит или вакцинирован другой вакциной, нужно предоставлять санитарный паспорт в виде отрицательного результата ПЦР теста сделанного не более, чем 48 часов назад.

Германия

Непривитые могут попасть в страну только при крайней необходимости. Остальных украинцев пустят лишь при условии полной вакцинации. Утвержденных вакцин четыре - Pfizer, Moderna, AstraZeneka и Johnson.

Последняя доза должна быть введена минимум за 14 дней до поездки. Перед дорогой нужно пройти регистрацию на сайте www.einreiseanmeldung.de и взять с собой распечатку о прохождении этой регистрации.

Испания

С 15 ноября эта страна будет пускать украинцев с любой вакциной, признанной ВОЗ (туда входит и Коронавак), либо же с теми, что разрешены в ЕС (Пфайзер, Модерна, АстраЗенека).

Нужен полный курс вакцинации, который был сделан минимум две недели назад. До этого въезд был разрешен без прививок.

Венгрия

Украинский МИД сообщает, что заезжать в страну на автомобиле можно без ограничений. А вот если на самолете, то нужен ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.

Ирландия

Чтобы въехать в Ирландию, как и прежде, граждане Украины должны получить визу. Перед приездом нужно будет заполнить онлайн форму контактных данных.

Вакцинированные украинцы могут въехать, предъявив ковид-сертификат - цифровой или бумажный из "Дии" или желтый сертификат, выданный семейным врачом. Но речь идет только о четырех вакцинах: AstraZeneca (Vaxzevria), Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Невакцинированным нужно будет предъявить отрицательный ПЦР тест, сделанный не более 72 часов в любой лаборатории.

Тем, кто не был вакцинирован, но переболел ковидом, ПЦР-тест делать не нужно. Вместо него нужно будет показать документ, подтверждающий факт выздоровления.

А вот наличие отрицательного результата теста на антиген не дает права на въезд в Ирландию.

Швеция

Въезд в Швецию для граждан Украины разрешен, в том числе и для туристических целей. Для этого вакцинированным нужно предъявить цифрой ковид-сертификат.

Признаются следующие вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson и что самое важное - CoronaVac.

Без ковид-сертификата нужно иметь негативный результат ПЦР-теста, тест на антиген, LAMP, TMA на Covid-19, сделанные за 72 часа до прибытия. Такое требование распространяется на иностранцев от 18 лет.

Австрия

Въезд без регистрации и без карантина возможен с сертификатом о полной вакцинации против Covid-19 одной вакцин: Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna, CoronaVac.

Признаются бумажные и цифровые сертификаты из "Дии", желтые сертификаты от семейного врача. При этом они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языке с указанием количества произведенных доз и типа вакцины (в "Дие" как раз такой).

Также право на быстрый въезд дает подтверждение о выздоровлении после заболевания Covid-19 (медицинская справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или справка с указанием наличия нейтрализующих антител, не старше 90 дней), оформленная на английском или немецком языках.

Въезд с регистрацией и 10-дневным карантином предусмотрен с негативным ПЦР-тестом, не старше 72 часов или тестом на антигены, не старше 48 часов. Они должны быть оформлены на английском или немецком языке.

Карантин может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не раньше, чем на пятый день после въезда.

За 72 часа до поездки нужно будет пройти процедуру онлайн-регистрации путешествия. Формуляр доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Дания

Въезд в Данию разрешен в любых целях. Пограничникам нужно будет предъявить ковид-сертификат о полной вакцинации одной из признанных вакцин: Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca).

Сертификат в виде QR-кода может быть предъявлен в мобильном приложении "Дия" или в бумажном виде.

Без него нужно будет делать ПЦР-тест в течение 24 часов после прибытия в Данию и самоизолироваться на 10 дней. Если тест отрицательный, самоизоляция может быть прекращена на четвертый день. То есть делать тесты в Украине не нужно - только по прибытию, уже в Дании.

Эстония

В Эстонию из Украины разрешен въезд с любой целью тем, кто прошел полный курс вакцинации - Pfizer, AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac.

Тем украинцам, которые не прошли полный курс вакцинации, но едут в Эстонию по работе/учебе или по спецразрешению необходимо за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или за 48 часов – экспресс-тест на антитела – и предъявить справку об отрицательном результате. Также нужно будет уйти на 10-дневную самоизоляцию.

Кипр

Всем прибывающим за 48 часов до вылета нужно пройти регистрацию на платформе CyprusFlightPass.

Вакцинированным украинцам ненужно делать дополнительные тесты при наличии ковид-сертификата международного образца (бумажный или электронный в "Дии" или желтый сертификат от семейного врача). Кипр признает все вакцины, которые действуют в Украине, а также российский "Спутник".

Невакцинированные пассажиры должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Сразу по прилету в Кипр, в аэропорту, невакцинированные пассажиры должны сделать еще один ПЦР-тест, результат которого получат через 3 часа на платформе https://www.covid-testcyprus.com/. До получения отрицательного результата (ПЦР) COVID-теста, пассажир должен находиться на самоизоляции.

Нидерланды

В Нидерланды разрешен въезд только вакцинированным, по исключительным семейным обстоятельствам, по транзиту или с гражданством одной из стран ЕС либо правом на проживание в ней.

Вакцинацию (любой вакциной, используемой в Украине) нужно подтвердить бумажным или цифровым сертификатом "Дия" с QR-кодом. А вот желтый международный сертификат от семейного врача Нидерланды не признают.

Среди семейных обстоятельств, по которым пускают в Нидерланды - похороны или тяжелая болезнь родственника (предварительно нужно будет заполнить заявление на сайте https://bit.ly/declaration_exemption). Роды жены (если не оформлен брак, нужно будет признать отцовство). Визит к внукам или правнукам (по предварительному заявлению на https://bit.ly/onuky). Посещение ребенка, который живет в Нидерландах, одним из разведенных родителей (нужно заранее оставить заявку на https://bit.ly/divorced_parent).

Для всех прибывающих от 13 лет необходимо иметь с собой заполненную декларацию здоровья (https://bit.ly/nl_declaration).

Хорватия

Въезд украинским туристам в страну разрешен при наличии брони/оплаты отеля или апартаментов. Также разрешены поездки по неотложным личным/семейным причинам, при путешествиях с деловой целью (приглашение от бизнес-партнера), с целью обучения, участия в соревнованиях или наличия разрешения на работу и проживание в Хорватии.

У путешественников из Украины может быть один из следующих документов:

- ковид-сертификат Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson;

- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до пересечения границы, или быстрый тест на антиген – RAT на SARS-CoV-2, сделанный не позднее 48 часов;

- справка о выздоровлении от ковид.

Можно въехать и без этих документов, если сделать ПЦР-тесты на территории Хорватии за свой счет и выдержать 10 дней самоизоляции.

Лица, следующие по Хорватии транзитом (без теста), должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда. Если лицо не успеет покинуть территорию Хорватии в течение этого времени, ему автоматически назначат самоизоляцию.

Чехия

Перед въездом всем нужно заполнить формуляр на сайте: https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) предъявляют во время пограничного контроля.

В Чехию разрешен въезд по ковид-сертификату вакцинами AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Подойдут сертификаты, сформированные в мобильном приложении "Дия" или сертификаты, выданные в стране ЕС.

Без вакцинации или вакцины, одобренной в Чехии, могут въехать украинцы с разрешением на проживание в стране. При этом они должны показать негативный ПЦР-тест, а по приезду сделать еще один в Чехии. Украины с разрешением на постоянное проживание - могут сделать тест на антиген при въезде.

До получения негативного результата теста в общественных местах нужно носить респиратор типа FFP2 или KN95.

Бельгия

В Бельгию, независимо от цели поездки, можно въезжать вакцинированным от ковида украинцам. Но не всем, а тем, кто предъявит сертификат "Дии" о полном курсе прививок Пфайзер, Модерна, Джонсон или Астразенека. А вот с желтым международным сертификатом, выданным семейным врачом, в Бельгию не пустят.

После въезда даже с сертификатом нужно будет сдать ПЦР-тест не позже, чем на второй день пребывания, а потом еще один - на седьмой день. После сдачи первого теста и до проведения второго, нужно самоизолироваться.

Если такого сертификата нет, или прививка была сделана Коронаваком, нужно показать негативный ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за 72 часа до въезда и сертификат о "важности" поездки, выданный бельгийским консульством. То есть придется доказать уважительную причину для поездки.

Кроме того, срок действия биометрического паспорта должен хотя бы на полгода превышать дату запланированного выезда. Нужно будет доказать финансовую состоятельность, оформить медстраховку и предъявить доказательства цели поездки - бронь в отеле, приглашение от бизнес-партнера и т.д.

Также перед поездкой нужно заполнить специальную форму на английском языке - по ссылке на сайте https://www.info-coronavirus.be/en/plf/. После регистрации на почту придет QR-код. Его нужно сохранить и показать при въезде. Это касается всех граждан Украины от 12 лет.

Словакия

Для въезда в Словакию лицам от 12 лет нужно зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica и быть готовым подтвердить регистрацию, находясь на территории страны. Прибывающим авиарейсами также нужно предварительно заполнить форму на сайте https://www.mindop.sk/covid/.

Вакцинированным гражданам Украины достаточно показать ковид-сетификат: цифровой в смартфоне или в распечатанном виде с портала "Дия", либо желтый от семейного врача. Обязательное условие, чтобы информация там была на английском, словацком или чешском языке. В Словакии признают все сертифицированные вакцины.

Невакцинированные украинцы должны пройти 10-дневную самоизоляцию. Ее можно сократить, получив негативный результат ПЦР-теста в Словакии, но не раньше, чем через пять дней после прибытия. Если за это время у прибывшего возникли симптомы коронавируса, он обязан сообщить об этом местным врачам.