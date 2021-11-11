Швеция не закрыла двери для украинцев. Фото: worldsurf.pro

Власти Ирландии и Швеции решили отставить открытыми границы для граждан Украины несмотря на недавнее исключение нашей страны из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Твиттере.

"Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев. Условия – полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", - написал Кулеба днем 11 ноября.

А несколькими часами позже появился аналогичный твит о Швеции.

"Швеция осталась открытой для украинцев при условии полной вакцинации или негативном тесте", - гласит пост.

Кулеба добавил, что уже десять стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. 

Перечень стран, в которые можно ездить украинцам с вакцнацией:

  1. Ирландия;
  2. Швеция;
  3. Австрия;
  4. Бельгия;
  5. Дания;
  6. Эстония;
  7. Кипр;
  8. Нидерланды;
  9. Хорватия;
  10. Чехия.

Скриншот 1 из Твиттера Дмитрия КулебыСкриншот 2 из Твиттера Дмитрия Кулебы

 

Напомним, в течение 9 и 10 ноября глава МИД сообщил о восьми странах Евросоюза, оставивших возможность въезда гражданам Украины на тех или иных условиях. Речь идет об Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Кипре, Нидерландах, Хорватии и Чехии.

Как рассказывала "Страна", часть государств все же ужесточили правила для украинцев. Например, в Бельгию, на Мальту и в Болгарию пускают только "по уважительной причине". Без нее въезд закрыт даже привитым украинцам. Мы приводили список стран Европы с новыми правилами пересечения границы

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