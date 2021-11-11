Власти Ирландии и Швеции решили отставить открытыми границы для граждан Украины несмотря на недавнее исключение нашей страны из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Твиттере.

"Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев. Условия – полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", - написал Кулеба днем 11 ноября.

А несколькими часами позже появился аналогичный твит о Швеции.

"Швеция осталась открытой для украинцев при условии полной вакцинации или негативном тесте", - гласит пост.

Кулеба добавил, что уже десять стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев.

Перечень стран, в которые можно ездить украинцам с вакцнацией:

Ирландия; Швеция; Австрия; Бельгия; Дания; Эстония; Кипр; Нидерланды; Хорватия; Чехия.

Напомним, в течение 9 и 10 ноября глава МИД сообщил о восьми странах Евросоюза, оставивших возможность въезда гражданам Украины на тех или иных условиях. Речь идет об Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Кипре, Нидерландах, Хорватии и Чехии.

Как рассказывала "Страна", часть государств все же ужесточили правила для украинцев. Например, в Бельгию, на Мальту и в Болгарию пускают только "по уважительной причине". Без нее въезд закрыт даже привитым украинцам. Мы приводили список стран Европы с новыми правилами пересечения границы.