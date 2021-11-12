Украинцы смогут ездить во Францию. Фото: Pixabay

Франция вслед за Ирландией и Швецией решила отставить открытыми границы для граждан Украины, несмотря на ее недавнее исключение из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 

Так, украинцы смогут въезжать во Францию при условии наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Прививка должна быть сделана вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson. При этом после второй инъекции двухдозной вакцины должно пройти не менее недели, после укола Johnson&Johnson - четыре недели.

Также от украинцев потребуют заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с людьми, заболевшими коронавирусом. 

Границы для привитых украинцев решили оставить открытыми такие страны:

  1. Франция;
  2. Ирландия;
  3. Швеция;
  4. Австрия;
  5. Бельгия;
  6. Дания;
  7. Эстония;
  8. Кипр;
  9. Нидерланды;
  10. Хорватия;
  11. Чехия.

Франция оставит границы открытыми для украинцев. Скриншот сообщения Кулебы

Напомним, 9 ноября Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

"Страна" писала о том, что часть государств после этого ужесточили правила для украинцев. Например, в Бельгию, на Мальту и в Болгарию пускают только "по уважительной причине". Без нее въезд закрыт даже привитым украинцам. Мы приводили список стран Европы с новыми правилами пересечения границы

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