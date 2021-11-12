Франция вслед за Ирландией и Швецией решила отставить открытыми границы для граждан Украины, несмотря на ее недавнее исключение из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Так, украинцы смогут въезжать во Францию при условии наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Прививка должна быть сделана вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson. При этом после второй инъекции двухдозной вакцины должно пройти не менее недели, после укола Johnson&Johnson - четыре недели.

Также от украинцев потребуют заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с людьми, заболевшими коронавирусом.

Границы для привитых украинцев решили оставить открытыми такие страны:

Франция; Ирландия; Швеция; Австрия; Бельгия; Дания; Эстония; Кипр; Нидерланды; Хорватия; Чехия.

Напомним, 9 ноября Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

"Страна" писала о том, что часть государств после этого ужесточили правила для украинцев. Например, в Бельгию, на Мальту и в Болгарию пускают только "по уважительной причине". Без нее въезд закрыт даже привитым украинцам. Мы приводили список стран Европы с новыми правилами пересечения границы.