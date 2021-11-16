В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что уже со следующей недели регионы, в которых уменьшился процент заболеваемости ковидом, начнут выходить из "красной" зоны.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 16 ноября.

"Начало выхода областей из "красного" уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом", - сказал Ляшко.

Он также заявил, что прошло 30 дней с момента перехода Херсонской области в "красный" уровень эпидопасности, это фактически столько же, сколько требовалось регионам для стабилизации ситуации во время прошлой волны.

"То есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти среднестатистическими темпами", - подытожил Ляшко.

Напомним, что с 18 ноября, в красную зону переходит Винницкая область. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, сегодня "Страна" сообщала о том, что в Украине зафиксировали антирекорд по смертям от ковида. За сутки умерли 838 человек, заразились - 16 308.