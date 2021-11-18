В четверг, 18 ноября, Винницкая область перешла в красную карантинную зону. Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня, в Украине "красными" являются уже девятнадцать регионов.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Сейчас в "красной" зоне находятся: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая области.

Таким образом, в оранжевой зоне сейчас находятся три региона. Среди них такие области: Полтавская, Харьковская и Закарпатская.

В желтой зоне - Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что уже со следующей недели регионы, в которых уменьшился процент заболеваемости ковидом, начнут выходить из красной зоны.

Между тем, в Украине снова скачок заболеваемости ковидом. За сутки заразились более 20,5 тысяч человек, 752 случая болезни оказались летальными. За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 284 008 случаев коронавируса.