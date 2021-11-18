Красная зона карантина в Украине расширилась до 19 регионов, в оранжевой и желтой - по три области. Данные МОЗ
В четверг, 18 ноября, Винницкая область перешла в красную карантинную зону. Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня, в Украине "красными" являются уже девятнадцать регионов.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.
Сейчас в "красной" зоне находятся: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая области.
Таким образом, в оранжевой зоне сейчас находятся три региона. Среди них такие области: Полтавская, Харьковская и Закарпатская.
В желтой зоне - Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что уже со следующей недели регионы, в которых уменьшился процент заболеваемости ковидом, начнут выходить из красной зоны.
Между тем, в Украине снова скачок заболеваемости ковидом. За сутки заразились более 20,5 тысяч человек, 752 случая болезни оказались летальными. За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 284 008 случаев коронавируса.