Основатель корпорации Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс, который ранее объяснил, как борьба с коронавирусом поможет победить другие болезни, обозначил сроки завершения пандемии. По его словам, это произойдет в середине 2022 года, если не появятся новые более опасные штаммы Covid-19.

Об этом со ссылкой на Билла Гейтса пишет ТАСС.

Он заявил, что смертность от коронавирусной болезни и общий уровень заражения могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине следующего года.



"На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появления новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз", - сказал он в ходе экономического форума в Сингапуре.

Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с поставками вакцин от коронавируса уже не будет.

Напомним, Билл Гейтс еще в конце прошлого года предполагал, что режим самоизоляции в США продлится до 2022 года.

Ранее мы писали, что бизнесмен назвал единственный шанс для человечества победить Covid-19.

Также мы писали, что миллиардер ранее предупредил о катастрофе хуже пандемии.