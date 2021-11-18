Билл Гейтс спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса
Основатель корпорации Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс, который ранее объяснил, как борьба с коронавирусом поможет победить другие болезни, обозначил сроки завершения пандемии. По его словам, это произойдет в середине 2022 года, если не появятся новые более опасные штаммы Covid-19.
Об этом со ссылкой на Билла Гейтса пишет ТАСС.
Он заявил, что смертность от коронавирусной болезни и общий уровень заражения могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине следующего года.
"На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появления новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз", - сказал он в ходе экономического форума в Сингапуре.
Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с поставками вакцин от коронавируса уже не будет.
Напомним, Билл Гейтс еще в конце прошлого года предполагал, что режим самоизоляции в США продлится до 2022 года.
Ранее мы писали, что бизнесмен назвал единственный шанс для человечества победить Covid-19.
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