Американский миллиардер Билл Гейтс стал обладателем контрольного пакета акций основанной в Канаде сети гостиниц Four Seasons, которая владеет более чем 70-ю отелями и курортами по всему миру.

В частности, туда входят один из лучших отелей Парижа Four Seasons Hotel George V, американский Beverly Wilshire Beverly Hills, легендарный отель в Стамбуле, открытый в здании бывшей тюрьмы Four Seasons Istanbul at Sultanahmet, а также российские гостиница "Москва" с видом на Кремль и Lion Palace в центре Санкт-Петербурга в нескольких шагах от Исаакиевского собора.

Инвестиционный фонд Билла Гейтса Cascade Investment приобрел 23,75% акций сети гостиниц класса люкс Four Seasons за $2,21 млрд, пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее фонд Гейтса уже владел 47,5% компании, а по итогам сделки его доля в Four Seasons увеличилась до 71,25% и стала контрольной. Свою долю Гейтсу продал саудовский принц аль-Валид ибн Талаль. Его холдинговой компании Kingdom Holding теперь принадлежт 23,75% акций и 5% остаются у основателя и председателя совета директоров Four Seasons Исадора Шарпа.

По данным журнала, Four Seasons на момент приобретения сеть оценивалась в $10 млрд.

Ранее "Страна" писала о том, что суд официально развел Билла Гейтса с женой Мелиндой после 27 лет брака.

Также мы сообщали, что Гейтс через подставных персон накупил в США земли площадью с Гонконг. Там он растит картошку для McDonald's.