Польша предупредила США об "исторической ошибке", если во время переговоров с Россией будет признан российский контроль над оккупированными территориями Украины.

Об этом заявил советник премьер-министра Польши Дональда Туска по вопросам Украины Павел Коваль, сообщает Financial Times.

По его словам, это решение может иметь серьезные последствия.

Коваль отметил, что любое признание расширенных границ России стало бы "красной линией" как для Польши, так и для всей Центральной Европы.

Советник напомнил, что РФ официально признала границы Украины после распада СССР, включая Крым и Донбасс, и именно на этом держится правовая система безопасности в Европе.

Он уверен, Трамп не намерен соглашаться на полное юридическое признание территориальных претензий РФ, так как это может противоречить экономическим интересам США в послевоенном восстановлении Украины.

По словам Коваля, Варшава и в дальнейшем будет одним из главных поставщиков помощи Украине, однако участие военных Польши в миротворческой миссии - исключено.

Напомним, в Раде заявили, что Украина никогда не согласится на территориальные уступки в переговорах с РФ.