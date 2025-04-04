Через "недели, не месяцы" мы узнаем, готова ли Россия закончить войну. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, Украина показала свою готовность к прекращению войны, а закончиться она должна "приемлемым для обеих сторон" решением.

"Если будет тактика затягивания, мы не будем в этом заинтересованы, Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах. Мы скоро будем знать, серьезно ли Россия относится к миру. Если да - чудесно, если нет - нужно будет переоценивать наше положение и то, что мы будем делать", - заявил Рубио.

Также он заявил, что прекращение огня в Украине было нарушено несколько раз.

Также госсекретарь США прокомментировал слухи о подготовке РФ к новому масштабному наступлению.

"Если мы завтра проснёмся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику", - заявил Рубио.

Он отметил, что нарушения перемирия - это "нехороший знак".

"Идёт война, и сейчас что-то будет взрываться и в Украине, и в России, потому что война всё ещё продолжается. А мы хотим, чтобы она закончилась. Если бы было настоящее прекращение огня, полное прекращение огня - ничего бы не взрывалось. Но, опять же, россияне на это не согласились, у них идут определенные условия, они не придерживаются этих договорённостей. Мы говорили о частичном прекращении огня, но одна из причин, по которой мы его не продвигаем - это то, что всегда начинаются разговоры о том, что можно бомбить, а что нельзя", - заявил Рубио.

Напомним, спецпредставитель Путина заявил, что некоторые гарантии безопасности для Украины "могут быть приемлемы" для Кремля, но вступление в НАТО является "совершенно невозможным".