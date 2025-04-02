Скептицизм относительно перспектив мирного урегулирования в Украине нарастает.

Уже даже президент США Дональд Трамп не дает оптимистичных прогнозов о скором завершении войны. А его соратники, по данным западных СМИ, допускают, что в ближайшие месяцы договориться не удастся. В Белом доме говорят, что Трамп не удовлетворен обеими воюющими сторонами, которые не демонстрируют стремления к миру. Сам американский президент намекает на ужесточение санкций против РФ и выражает недовольство заявлениями Владимира Путина. О том же сообщают и американские СМИ со ссылкой на источники в его окружении: мол, санкции эти уже готовятся и Трамп "очень зол на Путина".



Переговорный процесс де-факто остановился на этапе обсуждения морского перемирия, для начала которого Россия требует снять санкции с экспорта удобрений и сельхозпродукции. Часть из этих санкций вводили США, часть - ЕС. Но пока нет данных, что по этому поводу грядут какие-либо подвижки.

Для полного прекращения огня (на что уже согласился Киев) Россия ранее выдвигала условия: остановить мобилизацию и поставки оружия Украине. Кроме того, недавно Путин подтвердил, что не считает Владимира Зеленского легитимным и не намерен идти с ним на переговоры, за что его уже раскритиковал Трамп. Ответная критика в адрес подходов Трампа уже звучит из России, где сетуют на то, что Вашингтон не хочет устранять "первопричины конфликта". Кроме того, в РФ обвиняют Украину в том, что ВСУ постоянно нарушают соглашение о прекращении обстрелов объектов энергетики, а потому, дескать, о чем можно договариваться с Киевом, о каком перемирии? И ровно такую же линию в отношении РФ продвигают и украинские власти.



То есть в целом выходит, что Москва выдвинула свои условия, американцы их выполнять не хотят и переговоры заходят в тупик. Плюс к этому не до конца ясны и дальнейшие отношения Трампа с Зеленским на фоне разногласий насчет ресурсной сделки.



Что будет дальше?



Есть несколько вариантов развития событий.



Первый: ни о чем договориться не удастся, Путин продолжит настаивать на своих условиях, Трамп (не говоря уже об Украине и ЕС) на них не пойдет, при этом и угрозы Вашингтона не приведут к смягчению позиции Москвы и война продолжится. Подобное развитие событий – цель глобальной "партии войны", позиции которой крайне сильны как на Западе, так в Украине и России. Власти Украины скажут, что они были согласны на прекращение огня, но Путин отказался, и всем стало понятно, кто хочет мира, а кто нет. Кремль же повторит, что война продолжится до "устранения первопричин", а "условия для Киева дальше будут только хуже". Как в таком случае поведет себя Трамп, еще до конца непонятно. Он может просто умыть руки, перестав плотно заниматься Украиной, прекратив бесплатные поставки оружия под предлогом отказа обеих сторон от мира и переключившись на другие вопросы: Иран, Гренландия и т.д. Либо Трамп может продолжить помощь на уровне времен Джо Байдена. Наконец, он может резко ужесточить санкции против Москвы, увеличить поставки оружия Украине и снять многие ограничения на его использование. Не исключено, что это приведет к ответным мерам Москвы, которая может обвинить США в прямом участии в войне против РФ, воспользовавшись в качестве доказательств, например, недавними откровениями американских генералов о наведении ударов по России в резонансной статье The New York Times. И таким образом мир окажется в состоянии Карибского кризиса-2, только с Путиным и Трампом в главных ролях вместо Никиты Хрущева и Джона Кеннеди.

Второй сценарий исходит из версии, что Трамп и Путин обо всем уже договорились, а все происходящее – это игра. Выражая недовольство заявлениями президента РФ, Трамп просто показывает, что он равноудален от обеих воюющих сторон, а также выполняет роль доброго полицейского в отношении Зеленского. Но на самом деле все идет своим чередом. Путину нужно время, чтобы окончательно вытеснить украинские войска из Курской области, а также продвинуться в Донецкой и Запорожской. Трамп уже пообещал отменить санкции, что и произойдет сразу после прекращения огня. Также уже есть некие договоренности о контурах будущего мирного соглашения и переменах внутри Украины.



Третий сценарий отталкивается от того, что никаких договоренностей между Трампом и Путиным нет. Однако Путин при этом настроен на скорейшее завершение войны, считая, что и уже достигнутого результата (захват почти 20% территории Украины, включая сухопутный коридор в Крым) вполне достаточно, а дальнейшее продолжение войны и усиление санкций несёт большие риски для РФ. Поэтому нужно сейчас воспользоваться тем, что Трамп заставил Зеленского согласиться на прекращения огня, и выходить на полноценное перемирие. В таком случае есть шанс, что стороны придут компромиссу. Путин снимет свои трудновыполнимые требования, а Трамп согласится пойти на какие-то ответные шаги: снятие части санкций или еще что-либо. После чего и будет подписано соглашение о завершении огня.



При этом нужно различать два процесса: прекращение огня и мирное соглашение между Украиной и РФ о завершении войны. Принципиальная разница между ними в степени сложности реализации. Прекращение огня реализовать технически нетрудно. Украина уже дала на это свое согласие. Если РФ и США договорятся на неких условиях, то может дать согласие Путин, и тогда перемирие будет подписано.

Что касается полноценного мирного соглашения, то нынешние позиции сторон космически далеки друг от друга, и даже у Трампа вряд ли есть инструменты эти позиции как-то сблизить. Ситуация может измениться только в случае резкого изменения положения на поле боя в пользу одной из из сторон либо в результате перемен внутри Украины или РФ.

Показательно в этом плане, что, как мы уже писали, в политических кругах обсуждают такую последовательность процесса урегулирования: прекращение огня - выборы в Украине - подписание мирного соглашения.