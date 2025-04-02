Представитель Путина приедет в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом - CNN
Специальный представитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон на этой неделе.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Заявляется, что Дмитриев проведёт встречу с представителем американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Стороны проведут переговоры "об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне в Украине".
Для того, чтобы Госдеп мог выдать Дмитриеву визу, с него временно сняли санкции.
Это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с момента вторжения России в Украину в 2022 году - и "станет еще одним шагом на пути к заметному потеплению отношений между двумя странами", пишет CNN.
Напомним, по данным западных СМИ, уроженец Киева Дмитриев является главным неформальным переговорщиком Кремля с ближайшим окружением Дональда Трампа.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп разочарован Зеленским и Путиным.
В то же время Трамп считает, что Путин выполнит "свою часть сделки" о прекращении огня в Украине. Однако президент США указал, что при необходимости готов повысить экономическое давление на Россию.