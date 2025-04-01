Президент США Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин выполнит "свою часть сделки" о прекращении огня в Украине.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца. Я думаю, что он выполнит то, что сказал мне, и я думаю, что теперь он выполнит свою часть сделки", - заявил американский президент.

При этом Трамп указал, что при необходимости готов повысить экономическое давление на Россию.

"Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, это то, что я бы сделал, если бы считал, что он не справляется с работой (по заключению мирной сделки - Ред.). Я уже сделал это с Венесуэлой", - добавил президент США.

Напомним, что Трамп вчера уже делал похожие заявления в адрес Путина.

Тогда у него состоялся такой диалог с журналистами.

Вопрос: Ваши отношения с Путиным сейчас на самом низком уровне?

Трамп: Нет, не думаю. Я не верю, что он нарушит свое слово. Мы всегда хорошо ладили, несмотря на российский обман - созданный Клинтон, Шиффом и другими сумасшедшими. Я был в некоторой степени разочарован в Путине. Потому что, когда он назвал Зеленского нелегитимным - мне это не понравилось. Ты должен заключать соглашение, независимо от того, нравится тебе человек или нет. Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины против России. Но если это произойдет – им будет несладко.

Вопрос: Есть ли дедлайн для Путина по поводу прекращения огня?

Трамп: Это психологический дедлайн. Если они затягивают время, я буду очень недоволен.

Вопрос: Вы думаете, что сейчас они затягивают?

Трамп: Не думаю. Думаю, он хочет заключить сделку.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп недоволен заявлениями Путина и Зеленского.

О том, что значат заявления Трампа, мы писали в отдельном материале.