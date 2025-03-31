Президент США Дональд Трамп несколько смягчил свои вчерашние заявления о лидере РФ Владимире Путине, когда сказал, что он "зол" на российского президента.

Глава Белого дома выступил перед журналистами на борту своего самолёта.

По словам Трампа, он доверяет президенту России и считает, что тот поступит правильно и заключит мирное соглашение. При этом он не согласился, что его отношения с Путиным сейчас находятся "на самом низком уровне", но рассказал, что его разочаровали слова президента РФ о необходимости ввести внешнее управление ООН в Украине.

"Нет, я так не думаю. Я не думаю, что он нарушит своё слово. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он отступит от своих обещаний. Я знаю его давно. Мы всегда хорошо ладили. Думаю, всё будет нормально. Хотя я был бы разочарован в каком-то смысле из-за некоторых высказываний за последние день-два, касающихся Зеленского. Потому что если он считает Зеленского не заслуживающим доверия, то он должен заключать с ним сделку — нравится он ему или нет", - сказал Трамп.

Также он фактически опроверг сообщение телеканала NBC News о том, что Белый дом отводит Кремлю месяц на заключение такого соглашения, заявив, что у него нет конкретных сроков, в которые Путин должен был бы уложиться.

"Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они просто тянут время, мне это не понравится", - сказал он.

Кроме того, Трамп пригрозил РФ вторичными тарифами на нефть, из-за которых, по его мнению, покупать ее не станет даже Китай.

"Я, конечно, не хотел бы вводить вторичные тарифы против России, но если бы их ввели, это было бы очень плохо для страны. Мы ввели вторичные тарифы, как вы знаете, против Венесуэлы, и они оказали очень сильное влияние. Вы знаете, что все корабли просто ушли. Все вторичные тарифы очень мощны, потому что по сути они означают: если вы не подчиняетесь нашим требованиям, вы не сможете вести бизнес в США. А это золотая жила. В случае с Венесуэлой, как вы знаете, Китай снялся с якоря и ушёл. Они были там. У них было два корабля, и они ушли", - напомнил Трамп.

Напомним, накануне СМИ писали, что Трамп оказался "зол и взбешен" идеей Владимира Путина ввести временное управление ООН в Украине. Президент США грозил ввести пошлины на нефть из РФ.

Ранее в Кремле предложили обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и некоторых стран, чтобы провести там выборы.