Президент США Дональд Трамп оказался "зол и взбешен" идеей лидера РФ Владимира Путина ввести временное управление ООН в Украине.

Об этом он высказался на телеканале NBC News во время телефонного интервью с телеведущей Кристен Уэлкер.

"Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешен", когда Владимир Путин раскритиковал доверие к руководству президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "не в том месте"... Путин в пятницу призвал к созданию переходного правительства в Украине, которое могло бы эффективно вытеснить Зеленского", - говорится в докладе издания.

По словам самого Трампа, он готов ввести тариф на нефть.

"Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я решу, что в этом виновата Россия - а это может быть и не так - но если я решу, что виновата Россия, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - заявил Трамп.

Это будет означать, что если кто-то покупает нефть у России, они больше не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах.

"Будет введен тариф в размере 25% на всю нефть, тариф от 25 до 50 пунктов на всю нефть", - подчеркнул президент США.

Также он отметил, что тарифы будут введены в течение месяца без соглашения о прекращении огня.

Трамп уверен, что Путин знает, что он зол. Несмотря на это, лидер Штатов отметил, что у него "очень хорошие отношения с ним" и "гнев быстро рассеется... если он поступит правильно".

В конце Дональд Трамп напомнил, что на этой неделе планирует снова поговорить с Путиным.

Ранее в Кремле предложили обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и некоторых стран, чтобы провести там выборы.

Мы публиковали полное заявление Путина об "управлении под эгидой ООН" в отдельном материале.