Вчера Владимир Путин предложил ввести в Украине "внешнее управление под эгидой ООН", чтобы провести выборы в стране.

Начал он с утверждения о том, что в Украине "усиливается влияние нациков".

"Сейчас они, вот эти подразделения, в том числе Азов, планируют усилить и создать из них дивизии (на самом деле корпуса - Ред.). Это значит, что такие люди, приобретая всё больше оружия, больше сторонников, и ставят под ружьё других, навязывая им свои взгляды", - сказал Путин.

Далее он повторил свое утверждение (опровергаемое в Украине), что "гражданские органы власти, они сегодня, на самом деле, в соответствии с Конституцией в Украине, не являются законными. Выборы-то не были проведены президентские. В условиях этой нелегитимности, фактической, неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это может привести к тому, что фактическая власть окажется в их руках и они начнут фактически руководить страной. И как с ними вести переговоры?".

Путин подвел к идее, что "выходом" из обрисованной им ситуации может стать введение в Украине "внешнего управления под эгидой ООН".

"В рамках миротворческой деятельности ООН несколько раз уже было на то, что называется, внешним управлением, временной администрацией. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения в Украине временного управления для того, чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ним заключить мирный договор, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире. Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. Нет, они существуют. Но это один из вариантов. И такая практика в работе ООН имеется", - заявляет Путин.

Отметим, что ранее он называл "нелегитимным" только президента Владимира Зеленского, а Верховную Раду считал легитимной. А теперь объявил "нелегитимной" уже всю систему власти в Украине и предложил ввести "внешнее управление".

Напомним, украинские власти утверждения о своей "нелегитимности" из-за отсутствия выборов отвергают. Такой же позиции придерживается и Евросоюз. США, после прихода к власти Трампа, поднимали вопрос о необходимости выборов (Трамп из-за их отсутствия даже назвал Зеленского "диктатором"). Но в последнее время Вашингтон эту тему не педалирует. Хотя, спецпосланник Трампа Уиткофф недавно заявил, что Зеленский на выборы уже согласен.

Согласно озвученному соратниками Трампу плану, сначала должно быть прекращение огня, затем - мирные переговоры и выборы. О введении "внешнего управления" ни американцы, ни кто-либо ещё (кроме Путина) не говорили.