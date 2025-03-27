Кремль предлагает обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и некоторых стран, чтобы провести там выборы.

Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, выступая перед моряками российской атомной подводной лодки "Архангельск".

Он в очередной раз повторил, что "гражданские органы власти в Украине не являются законными".

"Раз Зеленский нелегитимен, то и все остальные тоже. И непонятно, с кем что-то подписывать в Украине", - сказал президент России.

Путин также заверил, что Вооруженные силы РФ "добьют украинские войска".

"Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем", - утверждает он.

Кроме того, Путин сказал, что, по его мнению, Дональд Трамп "искренне хочет завершения украинского конфликта". Он добавил, что Россия будет работать с любыми партнерами, которые хотят способствовать урегулированию в Украине. При этом назвал такими партнерами страны БРИКС и КНДР. Что касается Европы, то, по словам Путина, Россия готова работать над украинским урегулированием и с ними, но они "пытаются нас водить за нос".

Ранее Трамп пообещал рассмотреть российские запросы о снятии санкций ради прекращения огня в Чёрном море.

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