Происходящее после переговоров в Саудовской Аравии вокруг вроде как достигнутых соглашений о прекращении огня на Черном море и атак на энергетику, создает у многих наблюдателей ощущение, что ничего на практике работать не будет и договоренности скоро похоронят - слишком уж много вокруг них возникло разногласий и разночтений.

До сих пор даже до конца непонятно, работает это перемирие или нет. В заявлении США говорилось, что стороны договорились проработать механизмы запуска режима прекращения огня на море и остановки ударов по энергетике. Зеленский заявил, что и то и другое уже начало действовать со вторника. А Россия заявила, что, по ее мнению, мораторий на удары по энергетике действует вообще с 18 марта (с момента разговора Трампа с Путиным), а перемирие на море начнет действовать только тогда, когда будут сняты санкции с российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Также продолжаются взаимные обвинения в атаках на энергетику.

Поэтому и распространено мнение, что переговорный процесс, по итогу, обернется пшиком, а война продолжится в прежнем формате.

Впрочем, все это контрастирует с продолжающимися оптимистичными заявлениями Трампа. Который говорит о "большом прогрессе" в переговорах по мирному урегулированию в Украине. И даже свое недавнее заявление о том, что Путин затягивает время, сделал без резкой критики в его адрес и с определенным пониманием ("я и сам так делаю").

Что происходит в реальности?

Несмотря на все "непонятки" вокруг договоренностей в Саудовской Аравии, они все ж таки могут иметь большое значение для дальнейших переговоров о прекращении огня и завершении войны в Украине.

По сути - это репетиция "большого" перемирия. Причем не столько в техническом плане (отработка механизма прекращения огня и контроля за ним), сколько в плане подготовки "широкой сделки" между США и РФ.

Напомним нынешнюю диспозицию.

Трамп продвигает следующую формулу мирного урегулирования. Сначала - прекращение огня по линии фронта. Затем - переговоры и заключение мирного договора, который и должен окончательно завершить войну.

Украина на такую схему согласилась, поддержав предложение Трампа по 30-дневному полному прекращению огня. При том, что ранее Киев выступал после этого и дал согласие только под сильным давлением США и в обмен на возобновление поставок американского оружия, а также в расчете на то, что от перемирия откажется Путин.

Путин, однако, с самой идеей перемирия согласился, но выдвинул свои условия (остановка поставок оружия Украине и мобилизации). И, очевидно, что, единственное, что он реально может получить в обмен на свое согласие - то, что ему даст Трамп.

То, что какие-либо условия Кремля по прекращению огня будет выполнять Киев - малореально.

Украинские власти при этом, призывают Трампа действовать с Путиным методом кнута, а не пряника. То есть не давать ему в обмен на согласие на перемирие какие-либо поблажки, а угрожать ему новыми санкциями, если он на перемирие не согласится.

Однако, арсенал "кнутов" у США в отношении РФ сейчас ограничен. И, к тому же, они могут и не дать быстрого эффекта в плане "принуждения к миру", а, наоборот, привести к резкой эскалации в отношениях Америки и России.

Поэтому Трамп, если ему нужен быстрый результат по урегулированию в Украине, может работать с РФ только методом "пряника". То есть, в случае согласия Путина на перемирие, что-то ему дать. Что именно? Помимо прекращения военной помощи Украине (которая и так уже постепенно иссякает, так как одобренные при Байдене поставки заканчиваются, а новые пакеты не утверждаются) это может быть отмена санкций.

И "черноморскую сделку", условием которой Путин поставил отмену санкций по сельхозэкспорту, можно рассматривать как репетицию более широкой сделки по общему прекращению огня в Украине.

Если Трамп действительно снимет хотя бы американские санкции по этому направлению, а РФ, в ответ, прекратит огонь на Черном море, то, можно сказать, что репетиция прошла успешно и стороны смогут перейти к согласованию вопроса по заключению перемирия.

Опять же, в обмен на снятие американских санкций, но уже более масштабное.

Если же Трамп не согласится или не сможет снять санкции США против сельхозэкспорта в РФ, то, соответственно, это может поставить крест и на сделке по полному прекращению огня с последующим мирным урегулированием в Украине.

Что решит Трамп?

Сами американцы прямо в отмене санкций не отказали. В заявлении Белого дома говорилось, что США будут работать над возобновлением поставок российского продовольствия и удобрений на мировой рынок. А Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит выдвигаемые РФ условия.

Впрочем, есть много факторов, которые могут процесс сорвать. В том числе, это и активная кампания западной "партии войны" против "черноморской сделки" (в частности, в британской прессе, о чем мы писали здесь).

Также из Евросоюза (часть санкций, которые требует сейчас снять Россия по сельхозэкспорту, относится к его компетенции, например по SWIFT) вчера целый день шли заявления, что ЕС не будет отменять ограничения против РФ вплоть до вывода всех российских войск со всей территории Украины. То есть, исходя из этих заявлений, Европа не снимет санкции не только в рамках "черноморской сделки", но и даже после общего прекращения огня по линии фронта.

Впрочем, останется ли эта позиция незыблемой, если санкции начнёт снимать Трамп - вопрос открытый.

Теоретически, правда, даже если американцы снимут санкции, а РФ, в ответ, согласится пойти сначала на "черноморскую сделку", а потом и на общее прекращение огня, то "в отказ" могут пойти украинские власти.

Хотя, после того, как они уже согласились на перемирие, им это будет сделать не так уж и просто, так как могут вновь возникнуть проблемы с США. Причем даже большего порядка чем просто прекращение поставок оружия. Например - в виде персональных санкций и уголовных дел в отношении ближайшего окружения Зеленского.

В этом плане характерно, что сам президент Украины достигнутые соглашения в Саудовской Аравии, в отличие от британцев, не критикует, а, наоборот, оценивает их позитивно.

Хотя, возможно, его позиция может поменяться после вчерашнего визита в Париж, где он встречается с Макроном, одним из наиболее известных представителей западной "партии войны".

Но, с другой стороны, пока сами европейцы ничего конкретного Украине в плане замены американской помощи не предлагают. Даже идею с миротворцами, как пишут западные СМИ, уже отложили в долгий ящик. Потому не факт, что Зеленский, в обмен на какие-либо обещания от Макрона и британцев, будет готов вновь побить горшки с Вашингтоном.

То есть, повторимся, сейчас ключевое значение для дальнейшего процесса урегулирования будет иметь решение Трампа - согласится ли он на снятия санкций (как минимум американских) против РФ по сельхозпродукции или нет.