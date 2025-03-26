Соглашение о прекращении огня в Черном море станет "победой Владимира Путина".

Об этом пишет британская газета The Times.

"Сделка, заключенная при посредничестве США впервые за три года войны, сулит Украине ограниченные выгоды и не требует никаких уступок от России", - говорится в статье.

Россия выиграет гораздо больше, чем Украина, и от прекращения огня на море, и от запрете на удары по энергетическим объектам, пишет Times. Она сообщает, что советник Офиса президента Сергей Лещенко "обвинил Белый дом в том, что он не смог добиться от России никаких уступок в обмен на помощь Москве в возобновлении экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".

"Это будет воспринято как крупная победа президента Путина и может создать прецедент для последующей отмены дальнейших санкций", - анализирует издание, говоря об условиях РФ по отмене санкций против российской сельхозпродукции для начала действия сделки.

Также газета приводит возмущение Лещенко тем, что на Россию в соглашении не налагаются запреты на удары по украинским портам.

"Россия постоянно атакует порты Одессы и Николаева и об этом в соглашении ничего нет. Никаких ограничений [на удары] в отношении России не вводится", - заявил Лещенко.

"Предварительное и частичное соглашение о прекращении огня, достигнутое вчера переговорщиками США с Россией и Украиной в Эр-Рияде, говорит о том, что именно Владимир Путин разыгрывает свою карту наилучшим образом. В обмен на приостановку боевых действий в Черном море и атак на энергетические объекты, детали которых еще не согласованы, Россия настаивает на том, чтобы ее освободили от некоторых из самых разрушительных санкций. По-видимому, не проводя практически никаких консультаций со своими европейскими союзниками, Вашингтон должен начать снимать ограничения на экспорт продовольствия и удобрений из России и двигаться к восстановлению доступа российских банков к SWIFT, международной системе финансовых сообщений. Господин Путин должен быть в восторге", - пишет Times в своей редакционной статье.

Возмущения в британской прессе договоренностями о прекращении огня на море и ударов по энергообъектам комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Очевидно, возмущения отражают недовольство западной "партии войны", оплотом которой считается Лондон, первыми шагами к перемирию в Украине.

И эта партия, вполне возможно, попытается данные шаги сорвать.

Дело в том, что часть требований РФ по снятию санкций, которые Москва выставила в качестве условий для начала перемирия на море, США сами без европейцев выполнить не смогут.

Для подключения российских банков к SWIFT нужно решение Евросоюза, а для снятия ограничений на страхование судов нужно подключить британские страховые компании, которые являются крупнейшими операторами рынка.

Поэтому, вероятно, негативные публикации в британских СМИ имеют целью не допустить, чтобы ЕС и Британия пошли на снятие (или ослабление) санкций, даже если это потребует от них Трамп.

Либо, как вариант, подключить к переговорам по соглашению по перемирию на море в том или ином качестве европейцев и британцев. Что, впрочем, также может привести к срыву договоренностей, так как их придется перезаключать по новой", - пишет "Политика Страны".

О том, что черноморская сделка выгодна для России, "Страна" писала еще вчера.

Другой вопрос, что пока США однозначно не подтвердили, что снимут санкции с России. У Трампа заявили, что рассмотрят этот вопрос.