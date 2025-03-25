Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии договорились по поводу остановки огня в Черном море и введения запрета на удары по энергетике.

Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами.

По его словам, мораторий на удары может начать действовать сразу же после обнародования заявлений со стороны Белого дома (которые уже опубликованы).

"Министр обороны Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может произойти имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивными", - сказал Зеленский.

Он заявил, что следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время, впрочем, не уточнил, каких вопросов он будет касаться.

Зеленский добавил, что будет просить у президента США Дональда Трампа оружия и санкций против РФ, если та нарушит перемирие.

Также президент сказал, что мониторинг договоренностей в Саудовской Аравии будет осуществлять американская сторона, могут привлекаться и третьи страны.

"Мы понимаем, что де-факто у нас договорённости с США - для нас они главные, кто отвечает за мониторинг. А какие это третьи страны - американская сторона поднимает вопрос, не против ли все третьих стран... Это может быть Турция, если речь о море. Если речь об энергетике, то это может быть Саудовская Аравия. Пока что это "может быть". Сегодня кто-то должен это мониторить", - объяснил президент.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Эр-Рияде Рустем Умеров подтвердил договоренности с США о безопасности в Черном море и запрете ударов по объектам энергетики.

Он заявил, что стороны обязались обеспечить безопасное судоходство в Черном море без использования силы и коммерческих судов в военных целях.

Как мы писали, переговоры между представителями США и России продолжались вчера больше 12 часов.

Кремль уже опубликовал пресс-релиз об основных итогах встречи переговорщиков России и США в Эр-Рияде.