Белый дом и РФ опубликовали заявления по итогам встречи делегаций США и России, а также США и Украины в Эр-Рияде 23-25 марта.

А Владимир Зеленский заявил, что мораторий на удары в Черном море может уже начать действовать.

Полное заявление США:

"В соответствии с переговорами на президентском уровне между президентом Дональдом Трампом и президентом Владимиром Путиным Соединённые Штаты организовали двусторонние технические переговоры с российской делегацией 23–25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По итогам обсуждений:

США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Чёрном море.

США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, в снижении затрат на морское страхование, а также в улучшении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций.

США и Россия договорились разработать меры реализации соглашения президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.

США и Россия приветствуют участие третьих стран, готовых содействовать реализации соглашений в энергетической и морской сферах.

США и Россия продолжат работу над достижением прочного и устойчивого мира.

США вновь подтвердили позицию президента Дональда Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий с обеих сторон в российско-украинском конфликте как важнейшего шага на пути к долгосрочному мирному урегулированию. В этой связи США продолжат способствовать переговорам между сторонами в духе достигнутых в Эр-Рияде договорённостей".

Заявление об итогах переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии отличается от предыдущего только двумя моментами:

наличием пункта о том, что "Вашингтон привержен содействию обмену пленными, освобождению гражданских задержанных лиц и возвращению насильственно перемешанных украинских детей";

отсутствием пункта о содействии восстановлению российского экспорта сельхозпродукции.

В остальном два заявления идентичны.

В заявлении об Украине, как в приведенном выше о России, говорится о договоренностях по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и о том, что стороны договорились разработать меры по запрету ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Также Кремль опубликовал заявление по итогам встречи в Эр-Рияде.

Глава украинской делегации в Эр-Рияде Рустем Умеров в Фейсбуке подтвердил договоренности с США о безопасности в Черном море и запрете ударов по объектам энергетики.

Он заявил, что стороны обязались обеспечить безопасное судоходство в Черном море без использования силы и коммерческих судов в военных целях.

При этом, как написал Умеров, "Украина будет расценивать перемещение российских военных судов за пределы восточного Черного моря как угрозу безопасности и оставляет за собой право на самозащиту". В заявлении Белого дома об этом не говорилось.

Также Умеров пишет, что все стороны "договорились внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России" и что для реализации соглашений необходимы дополнительные технические консультации.

Позже и Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии договорились по поводу остановки огня в Черном море и введения запрета на удары по энергетике.

По его словам, мораторий на удары может начать действовать сразу же после обнародования заявлений со стороны Белого дома (которые уже опубликованы).

"Министр обороны Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может произойти имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивными", - сказал Зеленский.

Президент Зеленский сказал, что следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время, впрочем, не уточнил, какие вопросы он будет касаться.

Он добавил, что будет просить у Трампа оружия и санкций против РФ, если та нарушит перемирие.

Напомним, переговоры между представителями США и Россией продолжались вчера больше 12 часов.

В Москве сегодня сообщили, что совместное заявление по итогам встречи не было принято из-за "позиции Украины".