Совместное заявление по итогам вчерашних переговоров представителей Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде не было принято из-за "позиции Украины".

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

"Они (российская и американская делегации - Ред.) сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины. Это тоже весьма характерно и симптоматично", – заявил Чижов.

Ранее американские и российские источники анонсировали публикацию совместного заявления по итогам переговоров в ближайшее время, но потом Дмитрий Песков опроверг публикации СМИ об этом, заявив, что содержание переговоров не будет обнародовано, поскольку это были "технические консультации".

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц говорил, что на переговорах США и РФ стороны обсудят вопросы перемирия, а также перспективу долгосрочного мира, прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговлю зерном и топливом. Спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф сказал, что США ждут от переговоров "настоящего прогресса" по вопросу прекращения огня в Черном море. В свою очередь Кремль подтвердил, что на переговорах в Саудовской Аравии будут обсуждать возобновление зерновой сделки.