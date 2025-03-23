Россия и США на завтрашних переговорах в Саудовской Аравии обсудят вопросы перемирия вместе с перспективой долгосрочного мира.

Это следует из заявления советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца.

По его словам, стороны планируют обговорить верификацию прекращения огня в случае перемирия.

К тому же будет обсуждаться прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговля зерном и топливом. Уолтц уточнил, что Москва и Вашингтон намерены обсудить вопрос введения миротворцев и принадлежность территорий.

Спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф заявил, что США ждут от переговоров "настоящего прогресса" по вопросу прекращения огня в Черном море.

Между тем Кремль подтвердил, что на завтрашних переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться возобновление "зерновой сделки".

"Наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы, а этих нюансов огромное количество", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

Как известно, РФ вышла из данной сделки в 2023 году, обвинив Запад в невыполнении части ее условий - в части отмены санкций на российские удобрения.

Поэтому не исключено, что на нынешних переговорах РФ будет увязывать новый формат сделки с ослаблением санкций.

Украина после выхода РФ из зерновой сделки фактически разблокировала полностью свой экспорт и импорт морским путем (как это произошло - мы писали в отдельном материале). При этом РФ регулярно наносит удары по портовой инфраструктуре Одесской области.

Напомним, сегодня начались переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии.

Накануне издание Washington Post поделилось подробностями о том, как будут происходить переговоры США с российской и украинской делегациями, которые пройдут завтра и послезавтра в Саудовской Аравии.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что переговорщики от Украины не будут прямо контактировать с представителями российской стороны на переговорах в Саудовской Аравии.