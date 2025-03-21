Техническая команда США встретится с украинскими представителями в Саудовской Аравии в воскресенье, перед переговорами с делегацией из РФ.

Об этом сообщила журналист из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.

По ее словам, "если на переговорах с делегацией из РФ будет достигнут прогресс, группа США может снова встретиться с украинской командой позже в понедельник".

"На переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной техническая команда США намерена встретиться с украинскими официальными лицами в воскресенье в Эр-Рияде, перед обсуждениями в понедельник с россиянами, сообщили мне люди, знакомые с ситуацией. Государственный секретарь Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц не поедут в Саудовскую Аравию на эти переговоры. Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, техническая группа США может снова встретиться с украинской командой позже в понедельник", – сказано в публикации.

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что в переговорах Украины и США примет участие министр обороны Украины Рустем Умеров.

А спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что переговорщики от Украины не будут прямо контактировать с представителями российской стороны на переговорах в Саудовской Аравии.