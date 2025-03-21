Переговорщики от Украины не будут прямо контактировать с представителями российской стороны на переговорах в Саудовской Аравии, которые пройдут в понедельник.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга.

По его словам, встречи американцев с представителями Москвы и Киева будут проходить отдельно.

"Это встреча не политическая, а техническая. Будут определяться параметры различных возможностей прекращения огня. Мы относимся к переговорам в Саудовской Аравии как к двусторонним украино-американским. Там будут обсуждать детали решений, которые уже приняты. Должны встретиться профессиональные люди, которые обсудят, как будет работать прекращение огня, кто будет контролировать, как будет происходить мониторинг. Нам неизвестно, как будет происходить встреча между Россией и США", - заявил Тихий.

При этом он добавил, что от Украины на переговоры поедут представители оборонных и энергетических ведомств.

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии Вашингтон намерен провести непрямые переговоры между представителями Киева и Москвы, чтобы получить представления о требованиях каждой из сторон конфликта.

Ранее Зеленский тоже анонсировал эти переговоры в Саудовской Аравии.