Уже составлен список стран, готовых отправить миротворцев в Украину, однако запуск этой миссии зависит от прогресса в мирных переговорах.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга.

По его словам, встречу по этой теме уже проводят главы Генштабов.

"Сейчас рано говорить о конкретных договоренностях по этим военным контингентам, но мы видим большое количество стран, заявляющих о своей готовности участвовать в этом. У нас уже есть список стран, выражающих такую ​​готовность, даже официально передают сигналы о готовности участия в такой коалиции", - заявил он.

В настоящее время обсуждается "конкретные количества, локации, модальности и различные другие моменты".

"Мы понимаем, что для того, чтобы это произошло, нужно продвижение мирного процесса", - добавил Тихий.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности отправить своих миротворцев в Украину после прекращения огня.

Ранее появились свидетельства, что Франция и Британия начали отходить от своих предложений по миротворцам в Украине и предлагают им альтернативы.